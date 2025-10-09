Ричмонд
Шесть машин горели на Васильевском острове ночью

Среди людей жертв нет.

Источник: Комсомольская правда

Шесть машин пострадало во время пожара в Василеостровском районе прошедшей ночью. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о пожаре во дворе дома на Малом проспекте В. О. поступило в экстренные службы в ночь на 9 октября, примерно в три часа. Со стихией выезжали бороться 15 спасателей с тремя единицами спецтехники. Потушить пламя удалось менее чем за полчаса.

— Автомобиль марки Hyundai был полностью уничтожен, от него остался лишь металлический кузов, — рассказали спасатели.

Еще пять машин, который были припаркованы рядом, пострадали. Тем не менее, среди людей жертв нет.

Ранее «КП-Петербургу» писал, что грабитель ранил ножом посетителя магазина в Петергофе за замечание.