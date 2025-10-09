Шесть машин горели на Васильевском острове ночью

Сообщение о пожаре во дворе дома на Малом проспекте В. О. поступило в экстренные службы в ночь на 9 октября, примерно в три часа. Со стихией выезжали бороться 15 спасателей с тремя единицами спецтехники. Потушить пламя удалось менее чем за полчаса.