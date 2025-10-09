В Красноярском крае определено примерное местоположение пропавшей семьи

В Красноярском крае специалисты определили примерное местоположение семьи, пропавшей во время туристического похода. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. По данным ведомства, сигнал мобильного телефона, принадлежавшего разыскиваемому мужчине, был зафиксирован на расстоянии 7 километров от поселка Кутурчин Партизанского района. Сейчас поиски сосредоточены в этом районе.