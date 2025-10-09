Организаторов хищений у бойцов СВО в Шереметьево объявили в международный розыск

Деньги у бойцов СВО похищали в аэропорту Шереметьево.
СКР объявил в международный розыск троих обвиняемых по делу о хищении денег у участников спецоперации в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Трое фигурантов дела объявлены в международный уголовный розыск», — цитирует ТАСС правоохранителей. Отмечается, что им заочно предъявили обвинения в вымогательстве и хищении. Судом заочно избрана вера пресечения в виде заключения под стражу. По предварительным данным, сумма ущерба может составлять больше 4 миллионов рублей.
Ранее в столице арестовали группу лиц, подозреваемых в хищении денег у участников СВО в Шереметьево. По данным источника, речь идет о «попрошайках», которые просили у военнослужащих деньги на билеты, а затем присваивали их себе. Операция по задержанию прошла в рамках расследования уголовного дела, в котором также фигурируют недобросовестные таксисты и сотрудники полиции.