Организаторов хищений у бойцов СВО в Шереметьево объявили в международный розыск

Ранее в столице арестовали группу лиц, подозреваемых в хищении денег у участников СВО в Шереметьево. По данным источника, речь идет о «попрошайках», которые просили у военнослужащих деньги на билеты, а затем присваивали их себе. Операция по задержанию прошла в рамках расследования уголовного дела, в котором также фигурируют недобросовестные таксисты и сотрудники полиции.