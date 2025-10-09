Слюсарь: Пожары начались в Ростовской области после удара ВСУ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Родионово-Несветайском районе. В результате падения осколков начались пожары. Об этом в четверг, 9 октября, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
— Из-за падения БПЛА во двор частного дома повреждены его фасад, остекление и входная дверь. Возгорание во дворе было оперативно потушено. Еще в одном доме разбиты стекла в окнах. Быстро потушили огонь и за населенным пунктом в поле, где загорелась сухая трава, — написал Слюсарь в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в результате ЧП никто не пострадал.
В Минобороны сообщили, что силы ПВО в ночь на 9 октября сбили 19 беспилотников Вооруженных сил Украины над несколькими российскими регионами.
Дрон ВСУ атаковал градирню Нововоронежской АЭС в ночь с 6 на 7 октября. В результате столкновения с башенной испарительной градирней произошла детонация беспилотника.
Утром 6 октября Министерство обороны отчиталось, что за ночь силы противовоздушной обороны России уничтожили 251 беспилотник. Ранее жители Киришей в Ленинградской области сообщили о серии взрывов, которые были слышны в небе над городом около трех часов ночи.