Слюсарь: Пожары начались в Ростовской области после удара ВСУ

— Из-за падения БПЛА во двор частного дома повреждены его фасад, остекление и входная дверь. Возгорание во дворе было оперативно потушено. Еще в одном доме разбиты стекла в окнах. Быстро потушили огонь и за населенным пунктом в поле, где загорелась сухая трава, — написал Слюсарь в своем Telegram-канале.