Осужденному из Кызылорды отказали в госпитализации из-за отсутствия палаты

Судьи тщательно разобрали дело. Они отметили, что по Кодексу «О здоровье народа и системе здравоохранения» (статья 4) и Уголовно-исполнительному кодексу (статья 143) заключенным положена полная медицинская помощь без исключений. Правила Минздрава обязывают клиники создавать изолированные палаты с охранными средствами для таких пациентов. Центр сам подтвердил готовность к приему, и никаких форс-мажоров, как указано в стандартах стационарной помощи, не было.