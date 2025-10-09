Ричмонд
Осужденному из Кызылорды отказали в госпитализации из-за отсутствия палаты

Осужденный, отбывающий срок в колонии Кызылорды, нуждался в повторной операции на поясничном отделе позвоночника. На основе заключения нейрохирурга его направили в ведущий центр Астаны, где ему отказали в госпитализации.

Источник: shutterstock

После того, как осужденному одобрили план и назначила дату операции, его этапировали в столицу под конвоем для немедленного лечения.

Однако по прибытии Национальный центр нейрохирургии отказал в приеме. Причина — отсутствие специальной палаты для лиц под охраной. Осужденный подал иск в суд, требуя соблюдения своих прав.

Судьи тщательно разобрали дело. Они отметили, что по Кодексу «О здоровье народа и системе здравоохранения» (статья 4) и Уголовно-исполнительному кодексу (статья 143) заключенным положена полная медицинская помощь без исключений. Правила Минздрава обязывают клиники создавать изолированные палаты с охранными средствами для таких пациентов. Центр сам подтвердил готовность к приему, и никаких форс-мажоров, как указано в стандартах стационарной помощи, не было.

Отказ суд назвал нарушением принципа законных ожиданий и права на немедленное лечение. Иск удовлетворили. Центр должен подготовить условия для операции. Кроме того, суд отправил министру здравоохранения официальное предупреждение — принять меры, чтобы подобные случаи не повторялись.

Решение пока не вступило в силу.