Российские военные нанесли удары по объектам ВСУ в Одессе и Черноморске

Крупный пожар зафиксирован на инфраструктурных объектах Одесского морского порта.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные атаковали объекты на территории Украины, используемые в военных целях, сообщает «Военное обозрение».

Согласно информации от военкоров, наибольшее количество ударов было зафиксировано в Одессе и Одесской области.

«Мы получаем сообщения о множестве прилетов в портах Одессы и Черноморска (ранее известного как Ильичевск)», — отмечается в публикации.

В частности, в Одесском морском порту возник крупный пожар. Как указывает «Военное обозрение», недавно туда прибыло «грузовое судно из страны НАТО». В Черноморске также произошли пожары в портовой зоне.

Во всех случаях удары наносились с использованием беспилотников «Герань», против которых украинские системы ПВО «оказались неэффективны», отмечают военкоры.

Удары также были зафиксированы в Великодолинском Одесской области, где расположены четыре железнодорожные станции, одна из которых является узловой и обслуживает, в том числе, морской порт Черноморска, а также в Сумской области. В промышленной зоне Славянска также была зафиксирована серия прилетов.

Ранее сообщалось, что в селе Беляры, расположенном рядом с портом «Южный» в Одессе, была атакована портовая инфраструктура.

