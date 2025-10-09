Российские военные нанесли удары по объектам ВСУ в Одессе и Черноморске

Российские военные атаковали объекты на территории Украины, используемые в военных целях, сообщает «Военное обозрение».
Согласно информации от военкоров, наибольшее количество ударов было зафиксировано в Одессе и Одесской области.
«Мы получаем сообщения о множестве прилетов в портах Одессы и Черноморска (ранее известного как Ильичевск)», — отмечается в публикации.
В частности, в Одесском морском порту возник крупный пожар. Как указывает «Военное обозрение», недавно туда прибыло «грузовое судно из страны НАТО». В Черноморске также произошли пожары в портовой зоне.
Во всех случаях удары наносились с использованием беспилотников «Герань», против которых украинские системы ПВО «оказались неэффективны», отмечают военкоры.
Удары также были зафиксированы в Великодолинском Одесской области, где расположены четыре железнодорожные станции, одна из которых является узловой и обслуживает, в том числе, морской порт Черноморска, а также в Сумской области. В промышленной зоне Славянска также была зафиксирована серия прилетов.
Ранее сообщалось, что в селе Беляры, расположенном рядом с портом «Южный» в Одессе, была атакована портовая инфраструктура.