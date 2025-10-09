В Башкирии в массовом ДТП погибла семья с ребенком

По данным пресс-службы региональной госавтоинспекции, авария произошла сегодня в восьмом часу утра на улице Загородной. 41-летний местный житель за рулём Skoda Yeti при завершении обгона столкнулся с попутной Skoda Kodiaq. От удара Yeti выехала под встречный бортовой «КамАЗ» и столкнулась с ним.
В ДТП водитель Skoda Yeti и его 40-летняя пассажирка погибли до приезда скорой медицинской помощи, их дочь-подросток скончалась в медучреждении.
На место происшествия выехали сотрудники управления госавтоинспекции, эксперты криминалисты МВД по РБ. Подробности ДТП уточняются.