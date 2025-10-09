В Башкирии в массовом ДТП погибла семья с ребенком

По данным пресс-службы региональной госавтоинспекции, авария произошла сегодня в восьмом часу утра на улице Загородной. 41-летний местный житель за рулём Skoda Yeti при завершении обгона столкнулся с попутной Skoda Kodiaq. От удара Yeti выехала под встречный бортовой «КамАЗ» и столкнулась с ним.