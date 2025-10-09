Ричмонд
Беспилотники ВСУ атаковали частные дома: падение БПЛА в Ростовской области вызвало пожары

Губернатор Слюсарь рассказал о начавшихся после удара ВСУ пожарах.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области произошли возгорания в результате удара Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление сделал губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

Глава области сообщил, что силы противовоздушной обороны уничтожили и перехватили беспилотные летательные аппараты в Родионово-Несветайском районе. В результате падения одного из дронов во дворе частного жилого дома были повреждены его фасадная часть, остекление и входная дверь.

По словам губернатора, возникшее возгорание было оперативно ликвидировано. Также в другом жилом доме оказались повреждены оконные стекла. Кроме того, пожар произошел за пределами населенного пункта в полевой зоне, где загорелась сухая трава. Предварительно, в результате инцидента никто не пострадал.

Прежде сообщалось, что в Волгоградской области произошли возгорания на объектах топливно-энергетического комплекса. Как рассказал губернатор Андрей Бочаров, причиной стал массированный налет украинских беспилотных летательных аппаратов на Котовский район.

