Беспилотники ВСУ атаковали частные дома: падение БПЛА в Ростовской области вызвало пожары

В Ростовской области произошли возгорания в результате удара Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление сделал губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
Глава области сообщил, что силы противовоздушной обороны уничтожили и перехватили беспилотные летательные аппараты в Родионово-Несветайском районе. В результате падения одного из дронов во дворе частного жилого дома были повреждены его фасадная часть, остекление и входная дверь.
По словам губернатора, возникшее возгорание было оперативно ликвидировано. Также в другом жилом доме оказались повреждены оконные стекла. Кроме того, пожар произошел за пределами населенного пункта в полевой зоне, где загорелась сухая трава. Предварительно, в результате инцидента никто не пострадал.
Прежде сообщалось, что в Волгоградской области произошли возгорания на объектах топливно-энергетического комплекса. Как рассказал губернатор Андрей Бочаров, причиной стал массированный налет украинских беспилотных летательных аппаратов на Котовский район.