В Ростовской области сбитый украинский БПЛА упал во двор частного дома

«Возгорание во дворе оперативно потушено, ещё в одном доме разбиты стёкла», — написал он в телеграм-канале.
Также пожарные быстро справились с загоревшейся сухой травой за населённым пунктом, уточнил губернатор. По его словам, атака ПВО была отражена без последствий для местных жителей — никто из людей не пострадал.
Ранее Life.ru писал, что российские силы ПВО ночью 9 октября уничтожили 19 украинских дронов в семи регионах, включая Волгоградскую, Брянскую и Курскую области. Самый сильный удар пришёлся на Волгоград — там сбили девять БПЛА.
