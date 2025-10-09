Ричмонд
Медведев прибыл в КНДР и возложил венок к Монументу Освобождения в Пхеньяне

Председатель партии «Единая Россия» и заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев почтил память советских воинов, возложив венок к Монументу Освобождения в Пхеньяне. Ранее он с российской делегацией прибыл в КНДР.

Медведев прибыл в Пхеньян во главе делегации «Единой России».

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕShaman приехал в КНДР.

Медведев прибыл в Пхеньян во главе делегации «Единой России» 9 октября. Целью визита является участие в торжествах по случаю 80-летия основания Трудовой партии Кореи (ТПК), которые пройдут 10 октября.

Монумент Освобождения, расположенный в парке Моранбон, был возведен в 1946 году. Он посвящен воинам Красной Армии, погибшим в ходе освобождения Кореи от японских оккупантов.

После церемонии возложения венка Медведев и члены российской делегации почтили память павших героев минутой молчания. В мероприятии принял участие почетный караул Корейской народной армии, а военный оркестр исполнил гимны России и КНДР.

Монумент представляет собой 30-метровую стелу с красной звездой на вершине, украшенную барельефами, символизирующими российско-корейскую дружбу и боевые действия Советской Армии. Также на монументе установлены бронзовые таблички с текстом на русском и корейском языках.

В состав российской делегации, помимо Медведева также вошли: певцы Shaman (Ярослав Дронов) и Александра Воробьева. Также в КНДР прилетели артисты Государственного академического народного хора имени М. Е. Пятницкого, театра балета Аллы Духовой «Тодес» и ансамбля Воздушно-космических сил РФ.

