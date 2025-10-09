Что за Кутурчинское белогорье, где пропала семья Усольцевых?

В Красноярском крае уже 12-й день ведутся безрезультатные поиски семьи Усольцевых, пропавших в районе Кутурчинского белогорья 28 сентября. Известно, что супруги вместе с пятилетней дочерью отправились на скалу Буратинка, к которой ведет одна туристическая тропа. Пока никаких следов, кроме кострища и оставленного на окраине поселка Кутурчин автомобиля, не было обнаружено.
Кутурчинское белогорье находится в 200 км от Красноярска и представляет собой горный хребет, зажатый между реками Мана и Мина. Главной достопримечательностью здесь являются Кутурчинские столбы высотой около 50 метров, к одному из них, к Буратинке, и направлялась семья. От поселка Кутурчин до скалы всего около 8 км. Само белогорье окружено густым лесом.
По словам опытного инструктора турклуба «Триконя», на местности нет никаких глубоких подземных пещер, есть только небольшие складки между камнями. В лесу много хвойных деревьев, из которых можно сделать элементарный шалаш с подстилкой из лапника, а также много бересты и другого материала для розжига.
«Шансов выжить в лесу во много раз больше, чем в горах. Но сейчас там уже снег лежит, температура −10 градусов, при нынешних условиях шансы на выживание стремятся к нулю. Сезон сбора орехов и ягод подошел к концу, охотников там, полагаю, сейчас тоже немного. Так что в момент их пропажи там было немноголюдно», — поясняет Александр Обедин.
Депутат Заксобрания и опытный турист Алексей Кулеш также отмечает, что маршруты на Кутурчин многократно хоженые, промаркированные, но в верхней части нагорья легко сбиться с пути — троп там нет, только направления. Нижняя часть Кутурчинского белогорья — глухая, труднопроходимая тайга со множеством поваленных деревьев, зарослей и кустарника.