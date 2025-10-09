Что за Кутурчинское белогорье, где пропала семья Усольцевых?

«Шансов выжить в лесу во много раз больше, чем в горах. Но сейчас там уже снег лежит, температура −10 градусов, при нынешних условиях шансы на выживание стремятся к нулю. Сезон сбора орехов и ягод подошел к концу, охотников там, полагаю, сейчас тоже немного. Так что в момент их пропажи там было немноголюдно», — поясняет Александр Обедин.