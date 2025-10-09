Ждем трагедии: мост рушится в районе Восточного шоссе в Хабаровске

На жалобу хабаровчан представители администрации в прошлом году ответили, что ремонт запланирован на апрель — ноябрь 2025 года. Стоимость работ оценили в более 7,2 млн рублей. В этом же году на вопрос о ремонте моста в администрации сначала ответили, что тот вообще не значится в муниципальной собственности, а потому работы там должны проводиться силами самого садоводческого товарищества. Однако после уточнения все же сообщили, что работы по ремонту моста в этом году все же планируются, правда, «при наличии финансирования».