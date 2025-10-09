Ричмонд
Ждем трагедии: мост рушится в районе Восточного шоссе в Хабаровске

В прошлом году мост через реку Гнилая Паль на выезде из СТ «Алмаз» стал рушиться.

Источник: Губерния онлайн

Собственники жилых домов, которые ежедневно ходят через мост, стали бить тревогу, однако в ответ получали лишь отписки. На сегодняшний день мост как образно, так и буквально находится в подвешенном состоянии — когда администрация собирается приступить к его ремонту, неизвестно.

«По этому мосту проживающие добираются на работу, дети на учебу. На автомобиле уже давно не проехать, скоро и пешком не пройдем. Обращались и в прокуратуру, и в администрацию, которая отписались, что как появятся деньги в бюджете, так и займутся ремонтом. Это длится уже не первый год, а мост все так же в аварийном состоянии», — пишет нам Ольга.

На жалобу хабаровчан представители администрации в прошлом году ответили, что ремонт запланирован на апрель — ноябрь 2025 года. Стоимость работ оценили в более 7,2 млн рублей. В этом же году на вопрос о ремонте моста в администрации сначала ответили, что тот вообще не значится в муниципальной собственности, а потому работы там должны проводиться силами самого садоводческого товарищества. Однако после уточнения все же сообщили, что работы по ремонту моста в этом году все же планируются, правда, «при наличии финансирования».

Сейчас жители СТ все также продолжают с опаской ходить через аварийный мост, так как другой выезд находится в 3 км от основной дороги.

«Есть, конечно, еще один выезд, но он находится в 3 км от Восточное шоссе и выходит прям на трехполосную трассу. От места выхода дороги на основную трассу до ближайшей остановки идти не менее 1 км в обе стороны (Выборгская или Золотые башни). По этому бездорожью, где грязь даже в сухую погоду, кругом кусты и деревья, да еще и собаки носятся, наши дети должны добираться до школы, а мы до работы. Не каждый проживающий имеет возможность ездить на машине», — добавила Ольга.