Житель Черкасс не пережил медосмотра в военкомате, а в ТЦК заявили, что он упал

Ранее другой житель Черкасс рассказал, что в последнее время сотрудники ТЦК стали «бусифицировать» даже наркоманов и людей с тяжёлыми заболеваниями, вроде туберкулёза. По словам мужчины, его самого уже несколько месяцев держат в черкасском военкомате и возят по разным воинским частям, где пытаются пристроить, но призывника никуда не хотят брать из-за проблем со здоровьем.