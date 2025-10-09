Shot: Шуфутинского экстренно прооперировали из-за подозрений на онкологию

Певца Михаила Шуфутинского экстренно прооперировали. Его госпитализировали с подозрением на онкологию. Об этом в четверг, 9 октября, сообщил Telegram-канал Shot.
Новость дополняется.
