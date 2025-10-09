В Нижней Туре легковушка сбила школьницу на пешеходном переходе

В Нижней Туре машина сбила девочку на пешеходном переходе. Это произошло 8 октября около 18:00 на перекрестке улиц Ленина и Советская. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
Водитель Chevrolet поворачивал налево и не пропустил 12-летнюю школьницу, которая переходила дорогу по «зебре». Девочку отвезли в больницу.
62-летний водитель с большим стажем объяснил, что его ослепило солнце, и он не увидел пешехода.
— Автоинспекторами освидетельствован на состояние опьянения, результат отрицательный, — уточнили в ГАИ.
Теперь против мужчины возбуждено дело. Полиция продолжает разбираться в деталях происшествия.
Госавтоинспекция напоминает всем водителям: будьте особенно внимательны у пешеходных переходов, всегда сбрасывайте скорость. Родителям советуют почаще рассказывать детям, как правильно переходить дорогу.