В Нижней Туре легковушка сбила школьницу на пешеходном переходе

На пешеходном переходе в Нижней Туре сбили школьницу.

Источник: Комсомольская правда

В Нижней Туре машина сбила девочку на пешеходном переходе. Это произошло 8 октября около 18:00 на перекрестке улиц Ленина и Советская. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Водитель Chevrolet поворачивал налево и не пропустил 12-летнюю школьницу, которая переходила дорогу по «зебре». Девочку отвезли в больницу.

62-летний водитель с большим стажем объяснил, что его ослепило солнце, и он не увидел пешехода.

— Автоинспекторами освидетельствован на состояние опьянения, результат отрицательный, — уточнили в ГАИ.

Теперь против мужчины возбуждено дело. Полиция продолжает разбираться в деталях происшествия.

Госавтоинспекция напоминает всем водителям: будьте особенно внимательны у пешеходных переходов, всегда сбрасывайте скорость. Родителям советуют почаще рассказывать детям, как правильно переходить дорогу.