Раскрыта схема хищений на ₽86 млн в парке культуры и отдыха российского города

Сотрудниками управления ФСБ Российской Федерации по Челябинской области пресечена противоправная деятельность руководителя Центрального парка культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина. В пресс-службе ведомства сообщили «ТАСС» о выявленных махинациях при закупке аттракционов, нанесших бюджету ущерб, превышающий 86 миллионов рублей.
В результате осуществленного комплекса оперативно-разыскных мероприятий установлены факты злоупотребления должностными полномочиями со стороны директора муниципального учреждения. В настоящее время проводятся следственные действия, включающие обыски по адресам его работы и проживания, а также в помещениях Комитета культуры администрации Челябинска.
Как разъяснили в управлении, в ходе расследования определено, что обвиняемый, занимая руководящую позицию с января 2023 по июнь 2024 года, действовал из корыстных побуждений. Он содействовал коммерческой структуре в заключении контракта на поставку аттракционов, где стоимость оборудования была искусственно завышена. Финансирование осуществлялось за счет субсидий, выделенных городским Управлением культуры.
При этом руководитель парка знал о планируемом демонтаже этих аттракционов в 2024 году, что полностью исключало экономическую целесообразность данной закупки. Совершенное преступление повлекло за собой существенный материальный ущерб для муниципального бюджета Челябинска.
