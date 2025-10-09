В Красноярском крае поймали сигнал телефона главы пропавшей семьи Усольцевых

Следователи получили новый ориентир в расследовании исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае: зафиксирован сигнал телефона пропавшего мужчины. Он был обнаружен на расстоянии 7 километров от посёлка Кутурчин в Партизанском районе. Именно в этом квадрате сосредоточены все поисковые работы.