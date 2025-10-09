Сигнал телефона пропавшей в тайге семьи поймали в Красноярском крае

Сигнал телефона пропавшей в тайге семьи удалось зафиксировать в семи километрах от поселка Кутурчин в Красноярском крае. Об этом в четверг, 9 октября, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Поисковые работы координируют сотрудники краевого СК России и специалисты из Криминалистического центра СК. С помощью высокотехнологичной техники и специалистов «ЛизаАлерт» удалось определить координаты телефона, принадлежащего мужчине из пропавшей семьи.
Поиски сосредоточены в сложном горно-таежном районе, где спасателям мешают глубокий снег, низкие температуры и труднопроходимый рельеф. Расследование продолжается, передает Telegram-канал местного СК.
Семья вышла на туристический маршрут 28 сентября. Их путь пролегал в направлении горы Буратинки, однако к настоящему моменту пропавшие так и не вышли на связь с родственниками.
Сейчас их разыскивают сотрудники полиции, волонтеры и местные жители. Волонтер поискового отряда «Лизы Алерт» Наталья Мерецкая рассказала, что добровольцы нашли на снегу след ребенка. Что еще известно о пропаже и поисках туристов — в материале «Вечерней Москвы».
Некоторые считают, что шансов найти живыми членов семьи почти не осталось — на месте поисков выпал снег, а ночью температура уже опускается до минус пяти градусов.