4-летнего ребенка пытаются спасти врачи: его сбросили с четвертого этажа

В Уфе мужчина сбросил 4-летнего ребенка с четвертого этажа.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 9 октября, в Орджоникидзевском районе Уфы произошло чрезвычайное происшествие с участием ребенка. Согласно предварительной информации, мужчина сбросил четырехлетнего ребенка с четвертого этажа.

Как сообщил мэр Ратмир Мавлиев, на месте происшествия работают все оперативные службы. Он также добавил, что ребенок в тяжелом состоянии доставлен в больницу, где ему окажут всю необходимую медицинскую помощь.

