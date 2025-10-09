4-летнего ребенка пытаются спасти врачи: его сбросили с четвертого этажа

Сегодня, 9 октября, в Орджоникидзевском районе Уфы произошло чрезвычайное происшествие с участием ребенка. Согласно предварительной информации, мужчина сбросил четырехлетнего ребенка с четвертого этажа.
Как сообщил мэр Ратмир Мавлиев, на месте происшествия работают все оперативные службы. Он также добавил, что ребенок в тяжелом состоянии доставлен в больницу, где ему окажут всю необходимую медицинскую помощь.
