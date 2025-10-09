Братчанину грозит срок за травмы жены

Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе МВД по Иркутской области.
«В дальнейшем полицейские выяснили, что между ней и супругом произошел конфликт, в ходе которого она получила травмы», — сказали в полиции.
Следователи дождались результатов всех медицинских экспертиз, которые были готовы 22 сентября. После этого они официально возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Расследование продолжается. Мужчине, если его вина будет доказана, грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.