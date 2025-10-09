Ричмонд
Омич обменял своё огнестрельное оружие на продукты у прохожего

Мужчине грозит до четырёх лет лишения свободы.

Источник: Om1 Омск

Прокуратура Советского округа Омска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в покушении на незаконный сбыт гражданского огнестрельного оружия.

Следствие установило, что не позднее декабря 2021 года обвиняемый приобрёл двуствольное курковое гладкоствольное охотничье ружьё 16 калибра, произведённое в России. Ночью 5 мая этого года в состоянии алкогольного опьянения он попытался продать это оружие сотруднику комиссионного магазина, но получил отказ. Тогда мужчина обменял ружьё на продукты питания и алкоголь у незнакомца, с которым встретился на улице.

После сделки новый владелец ружья обратился в полицию и сообщил о происшествии.

Уголовное дело направлено прокуратурой в Советский районный суд Омска для рассмотрения по существу. В соответствии с санкцией статьи, обвиняемому может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет.