Омич обменял своё огнестрельное оружие на продукты у прохожего

Прокуратура Советского округа Омска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в покушении на незаконный сбыт гражданского огнестрельного оружия.
Следствие установило, что не позднее декабря 2021 года обвиняемый приобрёл двуствольное курковое гладкоствольное охотничье ружьё 16 калибра, произведённое в России. Ночью 5 мая этого года в состоянии алкогольного опьянения он попытался продать это оружие сотруднику комиссионного магазина, но получил отказ. Тогда мужчина обменял ружьё на продукты питания и алкоголь у незнакомца, с которым встретился на улице.
После сделки новый владелец ружья обратился в полицию и сообщил о происшествии.
Уголовное дело направлено прокуратурой в Советский районный суд Омска для рассмотрения по существу. В соответствии с санкцией статьи, обвиняемому может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет.