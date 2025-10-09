Омич обменял своё огнестрельное оружие на продукты у прохожего

Следствие установило, что не позднее декабря 2021 года обвиняемый приобрёл двуствольное курковое гладкоствольное охотничье ружьё 16 калибра, произведённое в России. Ночью 5 мая этого года в состоянии алкогольного опьянения он попытался продать это оружие сотруднику комиссионного магазина, но получил отказ. Тогда мужчина обменял ружьё на продукты питания и алкоголь у незнакомца, с которым встретился на улице.