Один человек погиб и двое пострадали при пожарах в Свердловской области

На Среднем Урале за минувшие сутки спасатели ликвидировали 18 пожаров, восемь из которых случились в жилом секторе.
«В результате пожаров пострадали два человека, один человек погиб, спасен один человек», — сообщили в региональном МЧС.
Один человек погиб в результате пожара в садовом товариществе Колюткино, где на площади 64 квадратных метра сгорел садовый дом. С огнем справились за два часа 12 специалистов на пяти единицах техники.
Гаражный бокс горел на площади 64 «квадрата» накануне в Сухом Логу. В результате пожара пострадал один человек, возгорание ликвидировали за 14 минут 8 спасателей на двух спецмашинах.
В Афанасьевском горел частный жилой дом на площади 20 квадратных метров. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных спасен один человек. Пожар потушили за 8 минут 4 специалиста на одной единице техники.
В Нижней Салде сгорел торговый киоск на площади 20 «квадратов». До прибытия пожарных подразделений эвакуирован один человек. С огнем справились за 5 минут 5 спасателей на двух спецмашинах.
В Екатеринбурге по улице 40-летия Комсомола на площади один квадратный метр повреждена газовая плита в квартире на первом этаже 3-этажного жилого дома. В результате пожара пострадал один человек. Возгорание ликвидировали за две минуты 5 специалистов на двух единицах техники.