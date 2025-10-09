Один человек погиб и двое пострадали при пожарах в Свердловской области

В Екатеринбурге по улице 40-летия Комсомола на площади один квадратный метр повреждена газовая плита в квартире на первом этаже 3-этажного жилого дома. В результате пожара пострадал один человек. Возгорание ликвидировали за две минуты 5 специалистов на двух единицах техники.