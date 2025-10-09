Ричмонд
Спасатели сняли с крыши в Перми детей, которые не могли спуститься сами

Школьники залезли на четырёхэтажный дом.

Детей с крыши жилого дома в Перми сняли спасатели, сообщает городская служба спасения.

Инцидент произошёл вечером 1 октября. Подростки позвонили в службу спасения и сообщили, что не могут самостоятельно спуститься с крыши четырёхэтажного дома на улице Льва Шатрова. По их словам, залезли они на неё с торца здания.

На место выехала группа оперативного реагирования № 8. Они поднялись на открытый чердак дом и смогли эвакуировать детей через окно. Подростки не пострадали.

Уже на земле со школьниками была проведена разъяснительная беседа. Также спасатели напоминают родителям о важности разговоров с детьми о правилах безопасности на улице и дома.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что спасатели вытащили 8-летнюю девочку, которая застряла в грязи в Кировском районе Перми. Ребёнка осмотрели врачи скорой помощи, жизни девочки ничего не угрожает.