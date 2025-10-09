Reuters: Турция намерена резко сократить закупки российского газа из-за США

Согласно подсчетам Reuters, импорт СПГ из США позволит Турции сократить годовые потребности в газе с 53 млрд кубометров до 26 млрд. Это значительно меньше суммарного объема текущих поставок из России, Ирана и Азербайджана, который составляет 41 млрд кубометров в год. Турция уже подписала несколько крупных соглашений о поставках СПГ с американскими компаниями на общую сумму 43 млрд долларов. При этом мощности по приему СПГ в стране достигают 58 млрд кубометров в год, что дает возможность полностью отказаться от импорта газа по трубопроводам при необходимости.