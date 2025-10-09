Ричмонд
Бастрыкину доложат о нападении алабая на мальчика и девочку в Сочи

В Сочи домашний алабай бросился на школьников, которые проходили мимо его калитки.

Председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину доложат о нападении собаки на двух подростков в Краснодарском крае. Об этом сообщили в пресс-службе Информационного центра СК России.

10-летнего мальчика животное покусало за ухо и затылок, а 13-летняя девочка получила рваные раны в области груди. Со множественными травмами дети были доставлены в больницу.

Сейчас жизни и здоровью несовершеннолетних ничего не угрожает, домашнего пса пришлось усыпить. Возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью». Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.