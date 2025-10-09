Нескольких детей из поезда Тында — Кисловодск госпитализировали

«Предварительно установлено, что 8 октября 2025 года в поезде, следовавшем по маршруту Тында — Кисловодск, некоторые дети из группы с сопровождающими почувствовали себя плохо. В настоящее время все они госпитализированы в медицинское учреждение города Самары», — отмечается в сообщении.