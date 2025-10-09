Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нескольких детей из поезда Тында — Кисловодск госпитализировали

У нескольких детей из группы с сопровождающим возникло недомогание.

Источник: Аргументы и факты

Приволжская транспортная прокуратура инициировала проверку в связи с ухудшением состояния здоровья нескольких детей, следовавших поездом из Тынды в Кисловодск. Как информирует Telegram-канал надзорного органа, пострадавшие дети находятся под наблюдением медиков в Самаре.

«Предварительно установлено, что 8 октября 2025 года в поезде, следовавшем по маршруту Тында — Кисловодск, некоторые дети из группы с сопровождающими почувствовали себя плохо. В настоящее время все они госпитализированы в медицинское учреждение города Самары», — отмечается в сообщении.

Прокуратура выясняет все обстоятельства произошедшего, ситуация остается на контроле у Приволжского транспортного прокурора.