В Новосибирской области спустя 25 лет раскрыли жестокое убийство в котельной

По версии следствия, обвиняемый вместе с другим мужчиной находился в помещении бывшей котельной, где похищал металл. Когда они заметили потерпевшего, который стал свидетелем преступления, мужчины нанесли ему не менее 10 ударов руками и ногами, а затем обвиняемый ударил потерпевшего металлической трубой не менее 10 раз. Чтобы скрыть тело, обвиняемый поместил мужчину в топку котла и покинул место преступления.