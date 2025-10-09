Ричмонд
В Новосибирской области спустя 25 лет раскрыли жестокое убийство в котельной

Мужчину убили из-за того, что он стал свидетелем кражи металла.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 51-летнего мужчины, которого обвиняют в убийстве, совершенном в октябре 2000 года. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый вместе с другим мужчиной находился в помещении бывшей котельной, где похищал металл. Когда они заметили потерпевшего, который стал свидетелем преступления, мужчины нанесли ему не менее 10 ударов руками и ногами, а затем обвиняемый ударил потерпевшего металлической трубой не менее 10 раз. Чтобы скрыть тело, обвиняемый поместил мужчину в топку котла и покинул место преступления.

Второй участник дела умер, и уголовное преследование в его отношении прекращено.