Уфимец сбросил четырехлетнего ребенка с четвертого этажа

Отца подозревают в убийстве трехлетней дочери на Кубани. Мужчина признался, что утопил девочку в реке, а потом инсценировал ее похищение. Что известно об этом жутком случае и что грозит отцу убитой девочки, выясняла «Вечерняя Москва».