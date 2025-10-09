Уфимец сбросил четырехлетнего ребенка с четвертого этажа

Житель Уфы сбросил четырехлетнего ребенка с четвертого этажа. Об этом в четверг, 9 октября, сообщил мэр города Ратмир Мавлиев.
— На месте происшествия работают все оперативные службы. Ребенок в тяжелом состоянии в больнице. Окажем всю необходимую помощь, — написал Мавлиев в своем Telegram-канале.
Уточняется, что подозреваемый является отцом малыша.
Ранее вдову и несовершеннолетнего сына политика и участника спецоперации Саввы Михайлова убили в Якутске. Лицо, причастное к произошедшему, установлено, с ним ведутся следственные действия.
Отца подозревают в убийстве трехлетней дочери на Кубани. Мужчина признался, что утопил девочку в реке, а потом инсценировал ее похищение. Что известно об этом жутком случае и что грозит отцу убитой девочки, выясняла «Вечерняя Москва».