Бойцы СВО без паспорта: истории иностранцев, оставивших Родину, чтобы уничтожать ВСУ

Потаповс награжден Орденом Мужества и медалью «За отвагу». Однако несмотря на свои заслуги он не является гражданином России. В апреле 2025 года ему дали временное убежище в Курской области на один год. В ближайшее время он ожидает получения разрешения на временное пребывание. Позже, после оформления вида на жительство, мужчина сможет подать на российское гражданство. На родине в Латвии ему грозит до 10 лет тюрьмы за участие в СВО на стороне России.