Бойцы СВО без паспорта: истории иностранцев, оставивших Родину, чтобы уничтожать ВСУ

Иностранные участники СВО могут получить паспорт РФ, заключив контракт с Минобороны на срок не менее года.
Латвиец Нормундс Потаповс в октябре 2022 года самостоятельно поехал на фронт, чтобы защищать интересы России в зоне специальной военной операции (СВО). Он не раз появлялся в новостях благодаря своим успехам и получил несколько наград за службу. Участвовал в освобождении Курской области от украинских военнослужащих. При этом Потаповс много раз говорил, что хочет получить российское гражданство, но заветный паспорт ему до сих пор не выдали.
Схожая история и у родившегося в Узбекистане Кирилла Загродникова, сербов Стефана Крнетича и Александра Йокича, а также у чеха Петра Михалу. Подробнее об иностранных участниках СВО без российского паспорта — в материале URA.RU.
Латвиец Нормундс Потаповс.
Мужчина родился в Даугавпилсе 26 апреля 1992 года. Однако спустя 18 лет уехал из страны. По его признанию, из-за риторики властей Латвии, направленной против РФ. Потаповс успел пожить в Европе и Азии. В апреле 2022 года приехал в Россию. Спустя полгода мужчина решил отправиться на СВО.
Сперва он прошел обучение и стал оператором БПЛА. После прошел курсы переквалификации и стал оператором FPV-дронов. 22 ноября 2024 года в районе Соледара он получил контузию, а также два ранения — одно сквозное в ногу и одно осколочное в плечо. Несмотря на это, уже с 20 января по 20 апреля 2025 года он снова принимал участие в боях и участвовал в освобождении Курской области от солдат ВСУ, сообщает корреспондент URA.RU.
Потаповс награжден Орденом Мужества и медалью «За отвагу». Однако несмотря на свои заслуги он не является гражданином России. В апреле 2025 года ему дали временное убежище в Курской области на один год. В ближайшее время он ожидает получения разрешения на временное пребывание. Позже, после оформления вида на жительство, мужчина сможет подать на российское гражданство. На родине в Латвии ему грозит до 10 лет тюрьмы за участие в СВО на стороне России.
Гражданин Узбекистана Кирилл Загродников.
Заключение контракта с ЧВК для иностранных добровольцев не дает права на получение гражданства России
Кирилл Загородников родился в Узбекистане, куда его бабушку и дедушку отправили работать во времена СССР. Несколько лет назад Кирилл вместе с мамой переехал из Ташкента в Подмосковье. Он говорит, что одной из причин переезда стали постоянные унижения и притеснения со стороны узбеков из-за его национальности.
Иностранец самостоятельно решил участвовать в боевых действиях на стороне России. В сентябре 2024 года он получил тяжелое ранение, когда по его группе ударили беспилотники ВСУ. Ему пришлось ампутировать руку и ногу, после чего он три месяца находился в госпитале. Сразу после выписки он подал документы на российский паспорт.
Ему было отказано в получении гражданства РФ на основании того, что контракт он заключал не с Минобороны, а с частной военной компанией (ЧВК) «Редут». Согласно действующему законодательству, заявления о предоставлении российского гражданства в упрощенном порядке и без необходимости наличия вида на жительство принимаются только от иностранных граждан, подписавших контракт с Минобороны России сроком не менее одного года.
Узбекистанец Александр Бабков.
В пенсионном фонде РФ также могут отказать в выплатах иностранным гражданам, если у них нет российского паспорта
Бабков поехал на СВО в составе ЧВК «Вагнер» в сентябре 2022 года. Мужчина родом из Узбекистана, однако его родители русские: мама родилась в Свердловской области, а папа пережил блокаду Ленинграда. Девять месяцев Бабков был на передовой. Он освобождал Соледар и Артемовск. За это его представили к государственной награде «За отвагу». Еще ему дали медали «Бахмутская мясорубка», «За взятие Бахмута» и «Черный крест».
Как сообщил Бабков, в июне 2023 года юристы ЧВК «Вагнер» приняли у него и других участников группы заявления на получение российского гражданства. Однако после его возвращения с фронта оказалось, что военная база, к которой он был прикреплен, была закрыта, а кураторы перестали выходить на связь и не отвечали на звонки.
В настоящее время Бабков находится в ожидании решения по своему заявлению на выдачу российского паспорта. По данным МВД, соответствующий пакет документов был передан в комиссию по вопросам гражданства при президенте Российской Федерации весной 2025 года.
В пенсионном фонде мужчине отказали в выплатах без российского паспорта. На данный момент ему удалось получить лишь удостоверение ветерана боевых действий.
Серб Стефан Крнетич.
За Крнетича вступился Александр Хинштейн
Доброволец из Сербии Стефан Крнетич прибыл в зону СВО для защиты интересов России. В мае 2023 года он получил серьезное ранение в районе Артемовска, однако спустя полгода заключил новый контракт на службу.
В марте текущего года Крнетич инициировал процедуру получения российского гражданства, поскольку на родине ему может грозить до 25 лет лишения свободы по обвинению в наемничестве. Однако ответа на свой запрос он не получил. В июле 2025 года Александр Хинштейн, занимавший тогда пост главы комитета Госдумы по информполитике рассказал, что направил запросы для предоставления гражданства России сербскому военнослужащему.
Серб Александр Йокич.
Добровольцу из Сербии Александру Йокичу четыре раза отказывали в получении гражданства России. Причиной было то, что он подписал контракт не с Минобороны, а с ДНР. Ему грозила депортация, а на родине — до 25 лет тюрьмы, как и Крнетичу.
Йокич получил Георгиевский крест IV и III степени и медаль «За освобождение Мариуполя». За него вступилась депутат Госдумы из Самарской области Яна Лантратова. Она помогала ему получить российское гражданство. В июле 2025 года Йокич получил российский паспорт. Соответствующий указ подписал российский лидер Владимир Путин.
Чех Петр Михала.
Петр Михала уже долгое время не может получить российское гражданство
Гражданин Чехии, 61-летний Петр Михалу, ранее сражавшийся на стороне ополченцев в Донбассе, также столкнулся с трудностями при оформлении российского гражданства. Девять лет назад он покинул Чехию и перебрался в Россию в связи с открытой критикой действий чешских властей.
Однако сотрудники миграционной службы РФ не признали его беженцем, а после нарушения им миграционных правил, Михалу был выдворен с территории страны. С 2020 года он проживает в Донбассе. На данный момент срок действия его чешского паспорта истек, а обратиться за его заменой в Чехии Михалу не может, поскольку на родине ему грозит до 20 лет лишения свободы за поддержку России и содействие проведению спецоперации. В МВД РФ ему рекомендовали пройти процедуру установления личности и получить свидетельство о временном убежище, после чего для него появится возможность подачи документов на российское гражданство.