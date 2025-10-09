Появилась новая зацепка в поисках пропавшей в Красноярском крае семьи: что обнаружили следователи

Напомним, что в конце сентября пропала семья Усольцевых. Отец, мать и их пятилетняя дочь отправились в поход в лес под Красноярском и не вернулись. Уже больше недели специальные поисковые отряды пытаются выйти хоть на какой-то след семьи. Следователи ежедневно проверяют периметр леса, куда направились люди. Однако пока больших успехов они не добились.