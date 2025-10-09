Появилась новая зацепка в поисках пропавшей в Красноярском крае семьи: что обнаружили следователи

Примерно в 7 километрах от села Кутурчин под Красноярском был замечен сигнал телефона пропавшей в той местности семьи Усольцевых. Об этой новой зацепке рассказал RT источник из регионального Следственного комитета.
По информации собеседника, данный участок площадью всего пару метров. Туда уже направлена поисковая группа.
Он также уточнил, что используемое следователями оборудование способно обнаружить сигнал даже от выключенного телефона.
Известно, что к поисковой операции присоединился спелеолог, поскольку рассматривается версия, что пропавшие могли оказаться под завалом в пещерах.
Напомним, что в конце сентября пропала семья Усольцевых. Отец, мать и их пятилетняя дочь отправились в поход в лес под Красноярском и не вернулись. Уже больше недели специальные поисковые отряды пытаются выйти хоть на какой-то след семьи. Следователи ежедневно проверяют периметр леса, куда направились люди. Однако пока больших успехов они не добились.