Житель Кубани приговорен к 18 годам за подготовку терактов в Калужской области

Следствием установлено, что в 2024 году мужчины вступили в террористическую организацию, созданную Вооруженными силами и спецслужбами Украины. Москвич, проживавший в Кировском районе Калужской области, изготовил взрывчатое вещество и пять самодельных взрывных устройств. Часть из этих устройств он спрятал в тайниках по указанию организаторов. При задержании в его доме нашли взрывное устройство, взрывчатое вещество и боевые патроны.