Житель Кубани приговорен к 18 годам за подготовку терактов в Калужской области

47-летнего жителя Москвы и 22-летнего жителя Краснодарского края признали виновными в подготовке терактов по заданию Украины. Приговор по уголовному делу вынес Второй Западный окружной военный суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Калужской области.
Следствием установлено, что в 2024 году мужчины вступили в террористическую организацию, созданную Вооруженными силами и спецслужбами Украины. Москвич, проживавший в Кировском районе Калужской области, изготовил взрывчатое вещество и пять самодельных взрывных устройств. Часть из этих устройств он спрятал в тайниках по указанию организаторов. При задержании в его доме нашли взрывное устройство, взрывчатое вещество и боевые патроны.
Житель Кубани получил от сообщника взрывные устройства и разместил два из них на объектах, указанных организаторами. Еще одно устройство изъято правоохранителями при его задержании.
В отношении обоих мужчин возбудили уголовные дела по восьми статьям, включая государственную измену, терроризм и незаконный оборот взрывчатых веществ.
Суд приговорил москвича к 21 году лишения свободы, а жителя Кубани — к 18. Первые четыре года наказания они проведут в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, каждому из них назначен штраф в размере 600 тысяч рублей.
Также суд конфисковал использованные при совершении преступлений телефоны и автомобиль и полученные преступным путем 119 тысяч рублей.