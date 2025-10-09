В Пермском крае мать вынесла двоих детей из горящего дома

Мать вынесла из горящего дома двоих детей в Пермском крае, сообщили в региональном МЧС сайту perm.aif.ru.
Пожар в частном доме произошёл в деревне Лудино Кунгурского округа 8 октября в 22:55. На место выехали 18 человек и 5 единиц техники МЧС.
Пожарные установили, что горение происходило на кровле здания и надворных построек. Уже в 23:08 огонь был локализован, а ещё через 5 минут полностью потушен. Площадь пожара составила 94 квадратных метров.
В региональном МЧС сообщили, что из горящего дома самостоятельно смогли эвакуироваться три человека. Женщина вынесла из пожара двух своих детей через оконный проём. Никто из членов семьи не пострадал.
«Предварительная причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования», — уточнили в ведомстве сайту perm.aif.ru.
