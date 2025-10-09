Пока жена и сын были в санатории: мужчина выкинул 3-летнюю дочь из окна

В Уфе прокуратура начала проверку по факту происшествия с трехлетней девочкой, которую выбросили из окна четвертого этажа многоквартирного дома на улице Ульяновых. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.
34-летний отец ребенка выбросил свою трехлетнюю дочь из окна квартиры. В момент происшествия в жилом помещении находились только они вдвоем — мать девочки со старшим сыном выехали в санаторий в другой регион. Пострадавшую в крайне тяжелом состоянии доставили в медицинское учреждение.
На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Орджоникидзевского района Уфы Рустам Ишмухаметов. Надзорное ведомство устанавливает все причины и обстоятельства случившегося, дает оценку исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по выполнению своих обязанностей.
— При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход и результаты доследственной проверки находятся на контроле прокуратуры, — заявили в надзорном ведомстве.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.