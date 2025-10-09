Ричмонд
В Уфе отец выбросил ребенка с четвертого этажа

В Уфе мужчина выбросил с четвертого этажа трехлетнего ребенка. Об этом сообщил мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

К месту трагедии прибыли все экстренные службы города.

«Страшная трагедия произошла сегодня в Орджоникидзевском районе. По предварительной информации, мужчина сбросил ребенка (около четырех лет) с четвертого этажа», — написал Мавлиев в своем telegram-канале. К месту трагедии прибыли все экстренные службы города. Состояние девочки оценивается как тяжелое.

По информации, полученной от прокуратуры Республики Башкортостан, подозреваемым в совершении преступления является отец пострадавшей. В момент инцидента в квартире находились только отец и дочь. Мать ребенка и ее старший сын уехали в санаторий. Прокуратура оперативно отреагировала на произошедшее и начала проверку. На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Орджоникидзевского района Уфы Рустам Ишмухаметов.