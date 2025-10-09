В Уфе отец выбросил ребенка с четвертого этажа

По информации, полученной от прокуратуры Республики Башкортостан, подозреваемым в совершении преступления является отец пострадавшей. В момент инцидента в квартире находились только отец и дочь. Мать ребенка и ее старший сын уехали в санаторий. Прокуратура оперативно отреагировала на произошедшее и начала проверку. На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Орджоникидзевского района Уфы Рустам Ишмухаметов.