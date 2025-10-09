«В тот вечер у кого-то были наркотики, их подсыпали ей в стакан»: Музыкант Игорь Кучук утверждает, что правду о смерти дочери в ночном клубе Кишинева кто-то пытается скрыть

Исполнитель Игорь Кучук сделал первые заявления по поводу версии своей жены, согласно которой их дочь Андрея могла умереть после того, как ей в стакан подсыпали запрещённые вещества.
«Мы считаем, что есть что-то, чего мы не знаем, правду скрыли, потому что в тот вечер за столом у кого-то были наркотики», — заявил артист в эфире передачи O seară perfectă, цитирует unimedia.info.
"Заключение этого не показало, но мы всё же считаем, что что-то скрыто. В тот вечер кто-то за столом имел при себе наркотики. У нас много вопросов. Мы всё ещё не понимаем, что произошло, и ищем правду, ищем ответы. У нас есть кое-какие доказательства, кое-что знаем. Пока не будем уверены, не можем говорить больше.
Диана переживает сильнее — мама Андреи знала её лучше, чем я. Они спали вместе, она всегда была рядом. Мы надеемся найти правду, потому что если кто-то отнял у неё жизнь — это неправильно и несправедливо. Никто не имеет права забирать жизнь, тем более у ребёнка. Мы в пойсках правды. Сейчас идёт расследование, но надежду возлагаем на Бога, ведь Бог всё видит", — добавил Игорь Кучук.
Напомним, что ранее Диана Кучук, мама Андреи, сделала шокирующие признания о смерти своей дочери Андреи и подтвердила слухи, что девушка могла умереть после того, как ей подсыпали наркотики в стакан. Более того, она опубликовала свои откровения в соцсетях, прикрепив фотографию Кристиана и Николая Ботгроса, тем самым усилив слухи о том, что запрещенные вещества мог дать Андрее именно внук маэстро.
