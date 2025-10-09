Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ атаковали семь регионов России: карта ударов БПЛА на 9 октября

Минувшей ночью, 9 октября, украинские беспилотники атаковали российские территории. Средства ПВО сбили дроны в небе над Волгоградской областью. Под ударом оказался Котовский район. Частично пострадало здание котельной. Об этом сообщил глава региона Андрей Бочаров.

Больше всего дронов сбили над Волгоградской областью.

Минувшей ночью, 9 октября, украинские беспилотники атаковали российские территории. Средства ПВО сбили дроны в небе над Волгоградской областью. Под ударом оказался Котовский район. Частично пострадало здание котельной. Об этом сообщил глава региона Андрей Бочаров.

Кроме того, в Ростовской области из-за атаки БПЛА начались пожары. Один случился во дворе дома, другой в поле — там загорелась сухая трава. Также ночью вводились ограничения в нескольких российских аэропортах. Подробнее об атаках украинских беспилотников по территориям РФ за 9 октября — в материале URA.RU.

Условные обозначенияФото: инфографика URA.RU.

Сколько дронов сбито за прошедшую ночь.

Российскими средствами ПВО было уничтожено 19 украинских беспилотников. Девять сбито в Волгоградской области. Над территориями Брянского и Курского регионов — по три БПЛА, по одному — в Белгородской, Воронежской, Орловской и Саратовской областях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Волгоградская область: повреждена инфраструктура.

Средства ПВО успешно отразили нападение беспилотников, однако в Котовском районе в результате падения обломков одного из дронов было частично разрушено здание котельной. Кроме того, случились возгорания на одном из объектов топливно-энергетического комплекса. Об этом рассказал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Ростовская область: пожары после атаки БПЛА.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕБПЛА атаковали Россию, под Волгоградом повреждена котельная: онлайн-трансляция.

Один беспилотник уничтожен в Родионово-Несветайском районе региона. Фрагменты БПЛА упали во двор частного дома. У здания поврежден фасад, выбиты стекла и входная дверь. Также там случилось возгорание, которое оперативно потушили. Другой пожар произошел в поле. Там загорелась сухая трава, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

«Быстро потушили огонь и за населенным пунктом в поле, где загорелась сухая трава. Никто из людей не пострадал», — написал губернатор Ростовской области в своем telegram-канале.

Какие аэропорты временно не работали.

Прошедшей ночью временные ограничения на полеты и вылеты вводились в воздушных гаванях Волгограда, Самары (Курумоч) и Саратова (Гагарин). Рано утром работа аэропортов возобновилась в штатном режиме, написал представитель Росавиации Артем Кореняко в telegram-канале. За время действия ограничений два самолета, направлявшихся в Самару, были вынуждены изменить курс и направиться на запасной аэродром.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше