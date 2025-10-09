«Увидел переписку». Белорус избил психолога, приревновав его к своей девушке

Мужчина как-то увидел, что психолог переписывается с его девушкой, и приревновал. В декабре 2024 года фигурант прямо во время консультации ворвался в кабинет к специалисту и спровоцировал скандал. Словесная перепалка переросла в драку. Белорус начал бить психолога по голове, голени, плечам, в грудную клетку и живот, хватал за руки.