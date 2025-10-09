«Увидел переписку». Белорус избил психолога, приревновав его к своей девушке

Белорус избил из ревности психолога своей девушки, заметив переписку в телефоне. Подробности агентству «Минск-Новости» озвучили в пресс-службе прокуратуры Партизанского района.
Девушка обвиняемого 31-летнего жителя Смолевичского района, работает маркетологом и на протяжении долгого времени она посещала консультации психолога. Позднее она помогала специалисту запустить онлайн-школу.
Мужчина как-то увидел, что психолог переписывается с его девушкой, и приревновал. В декабре 2024 года фигурант прямо во время консультации ворвался в кабинет к специалисту и спровоцировал скандал. Словесная перепалка переросла в драку. Белорус начал бить психолога по голове, голени, плечам, в грудную клетку и живот, хватал за руки.
Эксперт установил, что потерпевшему были причинены менее тяжкие телесные повреждения. В отношении жителя Смолевичского района завели уголовное дело. Заместитель прокурора Партизанского района Тимур Стужук отметил, что мужчина зарегистрирован индивидуальным предпринимателем. Ему было предъявлено обвинение в совершении преступления по части 1 статьи 149 Уголовного кодекса — умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения.
Представитель прокуратуры сообщил, что по указанной статье предусматривается наказание вплоть до трех лет лишения свободы со штрафом или без него. Вину белорус не признал.
