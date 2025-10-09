Поверив мошенникам, самарец лишился 3 млн рублей

Потерпевший поверил аферисту и перевел на указанный им счет более 2,8 млн рублей. После этого неизвестный перестал выходить на связь. Потерпевший, осознав, что стал жертвой аферистов, сообщил о произошедшем в полицию. Возбуждено уголовное дело.