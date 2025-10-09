СК возбудил дело против жителя Уфы, выбросившего дочь с четвертого этажа. Видео

Мужчина задержан, с ним проводятся следственные действия.
В Уфе сотрудники следственного комитета (СК) возбудили уголовное дело на местного жителя, который подозревается в том, что выбросил свою дочь с четвертого этажа. Об этом сообщили в СК РФ по Республике Башкортостан.
«По версии следствия, утром 9 октября 2025 года подозреваемый выбросил из окна квартиры на 4 этаже по улице Ульяновых свою 2-летнюю дочь. Возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя города Уфы, подозреваемого в покушении на убийство малолетнего», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале ведомства.
Кроме того, в региональном СК отметили, что ребенок получил серьезные травмы. Он доставлен в медучреждение Уфы. Сам мужчина задержан. Сейчас с ним проводятся следственные действия.
По словам прокуратуры Республики, на момент происшествия в квартире находились только отец и его дочь, тогда как мать и старший сын уехали в санаторий, расположенный в другом регионе. В прокуратуре также проводят проверку. Причины, по которым мужчина так поступил на данный момент неизвестны.