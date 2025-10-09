Ричмонд
Тела шестерых человек обнаружили при пожаре в Павлодарской области

Павлодар. 9 октября. КазТАГ — Тела шестерых человек обнаружили при пожаре в Павлодарской области, передает КазТАГ.

«Возгорании произошло на территории одного из крестьянских хозяйств, расположенных в поселке Солнечный. Огонь полностью охватил жилой дом. В результате пожара произошло частичное обрушение кровли. Пламя также распространилось на прилегающие хозяйственные постройки, охватив общую площадь 920 кв. м. В момент пожара в доме находилось семь человек. Один из них мужчина 1972 года рождения самостоятельно выбрался из огня. Бригадой скорой помощи доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь. На месте происшествия обнаружены тела шестерых погибших», — сообщили в департаменте по ЧС Павлодарской области в четверг.

Их личности устанавливаются, следственные органы приступили к выяснению всех обстоятельств.

В ходе тушения пожарными вынесено восемь газовых баллонов по 27 литров.

В ликвидации возгорания задействовали порядка 30 человек личного состава и 10 единиц техники.