Тела шестерых человек обнаружили при пожаре в Павлодарской области

«Возгорании произошло на территории одного из крестьянских хозяйств, расположенных в поселке Солнечный. Огонь полностью охватил жилой дом. В результате пожара произошло частичное обрушение кровли. Пламя также распространилось на прилегающие хозяйственные постройки, охватив общую площадь 920 кв. м. В момент пожара в доме находилось семь человек. Один из них мужчина 1972 года рождения самостоятельно выбрался из огня. Бригадой скорой помощи доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь. На месте происшествия обнаружены тела шестерых погибших», — сообщили в департаменте по ЧС Павлодарской области в четверг.