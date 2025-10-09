Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отец-неадекват сбросил 2-летнюю дочь с 4-го этажа: возбуждено уголовное дело

СК Уфы завело дело из-за выброшенной из окна 2-летней девочки.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе Следственный комитет завел уголовное дело на 34-летнего мужчину, его подозревают в покушении на убийство дочери. Об этом рассказала пресс-служба.

Инцидент произошел сегодня утром в жилом доме на улице Ульяновых. Уфимец выбросил из окна квартиры на четвертом этаже своего двухлетнего ребенка. Пострадавшую девочку экстренно доставили в медицинское учреждение.

Подозреваемый уже задержан. На место происшествия выехали сотрудники СК, полиции и прокуратуры.

Специалисты проводят осмотр места происшествия, назначен ряд экспертиз, допрашиваются очевидцы и свидетели, изучаются жилищно-бытовые и социальные условия проживания семьи.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.