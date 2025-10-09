Отец-неадекват сбросил 2-летнюю дочь с 4-го этажа: возбуждено уголовное дело

В Уфе Следственный комитет завел уголовное дело на 34-летнего мужчину, его подозревают в покушении на убийство дочери. Об этом рассказала пресс-служба.
Инцидент произошел сегодня утром в жилом доме на улице Ульяновых. Уфимец выбросил из окна квартиры на четвертом этаже своего двухлетнего ребенка. Пострадавшую девочку экстренно доставили в медицинское учреждение.
Подозреваемый уже задержан. На место происшествия выехали сотрудники СК, полиции и прокуратуры.
Специалисты проводят осмотр места происшествия, назначен ряд экспертиз, допрашиваются очевидцы и свидетели, изучаются жилищно-бытовые и социальные условия проживания семьи.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.