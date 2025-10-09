Венгрия дала согласие на запрет поставок российского СПГ

Срочная новость.
Венгрия согласилась с запретом поставок российского СПГ в ЕС. Об этом сообщает портал EUObserver.
По данным портала, точкой преткновения по принятию 19-го пакета санкций по-прежнему остаются позиции Словакии и Австрии.
