В Омске охранник медучреждения оперативно потушил пожар до приезда спасателей

«Как только я получил сигнал на пульт управления, сразу побежал проверить, что случилось. Из двери уже шел дым. Администрация начала выводить пациентов на улицу, а я взял порошковые огнетушители и начал действовать. Первичные средства пожаротушения всегда у нас в исправности и под рукой. Двумя огнетушителями я справился — удалось не допустить развития пожара. Все произошло очень быстро, практически сразу приехали пожарные», — рассказал охранник медсанчасти Сергей Макаров.