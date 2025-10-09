В Омске охранник медучреждения оперативно потушил пожар до приезда спасателей

Сотрудник медсанчасти в Ленинском округе Омска предотвратил развитие пожара, оперативно ликвидировав возгорание в перевязочном кабинете на первом этаже здания. Инцидент произошел 8 октября около 15:16.
Пожар начался внезапно: в помещении появилось задымление, сработала автоматическая система сигнализации. На посту охраны в этот момент находился Сергей Макаров, который мгновенно сориентировался и приступил к тушению очага возгорания.
«Как только я получил сигнал на пульт управления, сразу побежал проверить, что случилось. Из двери уже шел дым. Администрация начала выводить пациентов на улицу, а я взял порошковые огнетушители и начал действовать. Первичные средства пожаротушения всегда у нас в исправности и под рукой. Двумя огнетушителями я справился — удалось не допустить развития пожара. Все произошло очень быстро, практически сразу приехали пожарные», — рассказал охранник медсанчасти Сергей Макаров.
Между тем персонал учреждения организованно эвакуировал 16 пациентов. В общей сложности на улицу вышли 23 человека, включая медработников. Эвакуация прошла без паники и происшествий.
Фото: пресс-служба МЧС России по Омской области.
Прибывшие сотрудники МЧС России убедились, что огонь полностью потушен, а тления нет. В результате происшествия бактерицидная лампа в кабинете была повреждена на площади около одного квадратного метра, стены перевязочной закопчены.
По данным регионального управления МЧС, это единственное происшествие в медучреждениях Омской области с начала года. Для предотвращения подобных ситуаций сотрудники ведомства регулярно проводят пожарно-тактические учения в больницах и поликлиниках.
На тренировках отрабатываются совместные действия персонала и спасателей, вопросы эвакуации, использование первичных средств пожаротушения и противопожарного водоснабжения. Такие мероприятия позволяют выработать навыки быстрого реагирования и принятия решений в чрезвычайных ситуациях.
