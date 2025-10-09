В Светлогорске строители повредили трубопровод, оставив без воды жителей трёх улиц

В Светлогорске частная подрядная организация в среду, 8 октября, повредила трубопровод на строительной площадке. Из-за небрежности строителей жители как минимум трёх улиц остались без воды. Как сообщает пресс-служба калининградского «Водоканала», аварийные бригады оперативно прибыли на место и констатировали перебои с водоснабжением по следующим адресам: