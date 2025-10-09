Прокуратура рассказала подробности о недомогании детей в поезде в Самаре

Дети, почувствовавшие недомогание в поезде, сейчас в больнице.
Детей, которые почувствовали недомогание в поезде Тында-Кисловодск, доставили в больницу Самары. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.
«По предварительным данным 08 октября 2025 года при следовании в пассажирском поезде сообщением Тында — Кисловодск в группе детей с сопровождающими у нескольких детей возникло недомогание», — сообщило ведомство. Куйбышевская транспортная прокуратура сейчас проводит проверку исполнения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Также сотрудники ведомства проверит обстоятельства, при которых дети почувствовали себя плохо.
В августе житель Хакасии ехал на поезде, когда ему стало плохо. Пассажир был вынужден сойти в Ишиме (Тюменская область), где врачи диагностировали ему кровотечение из-за язвы кишечника и экстренно прооперировали.