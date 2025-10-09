В Башкирии погиб работник сельхозпредприятия

Гострудинспекция в РБ начала расследование несчастного случая, в результате которого погиб 48-летний работник ООО «Мичуринский». Как пояснила руководитель ведомства Татьяна Астрелина, 3 октября на территории зернотока в селе Рабак Янаульского района разнорабочий упал с площадки обслуживания оборудования. Полученная при этом травма оказалась смертельной — пострадавший скончался в день происшествия.