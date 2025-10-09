Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии погиб работник сельхозпредприятия

Он упал с высоты.

Источник: Башинформ

Гострудинспекция в РБ начала расследование несчастного случая, в результате которого погиб 48-летний работник ООО «Мичуринский». Как пояснила руководитель ведомства Татьяна Астрелина, 3 октября на территории зернотока в селе Рабак Янаульского района разнорабочий упал с площадки обслуживания оборудования. Полученная при этом травма оказалась смертельной — пострадавший скончался в день происшествия.

В ходе расследования будут определены обстоятельства и причины случившегося, отметили в гострудинспекции.