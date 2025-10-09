Ричмонд
В Уфе задержали отца, выбросившего двухлетнюю дочь с четвертого этажа: девочка чудом выжила

В Уфе задержали мужчину, выбросившего с четвертого этажа двухлетнюю дочь.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии возбудили уголовное дело после происшествия с маленьким ребенком. 34-летний житель Уфы выбросил свою двухлетнюю дочь из окна четвертого этажа, сообщает СК РФ по республике.

Инцидент произошел утром 9 октября в квартире на улице Ульяновых. По информации следствия, после падения девочка получила серьезные травмы и была срочно доставлена в больницу.

В настоящее время подозреваемый задержан правоохранительными органами. Против него возбудили дело по статье о покушении на убийство малолетнего. Сейчас с задержанным проводятся все необходимые следственные действия для установления обстоятельств произошедшего.

Ранее KP.RU сообщал, что в Санкт-Петербурге полуторагодовалый ребенок скончался после падения из окна квартиры на четвертом этаже.