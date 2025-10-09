В Ангарске короткое замыкание электроприбора привело к пожару

Пенсионерке удалось самой выйти из подъезда дома вместе с еще пятью жильцами. Спасателям также пришлось применить устройства, чтобы вывести по лестнице двух взрослых и одного ребенка. К счастью, на пожаре никто не пострадал. Огонь охватил 12 квадратных метров.