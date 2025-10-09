Ричмонд
В Ангарске короткое замыкание электроприбора привело к пожару

Дым шел от удлинителя, который был включен в розетку.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Ангарске короткое замыкание электроприбора привело к пожару. Квартира загорелась в многоэтажном доме в 107-м квартале. На место выехали 12 сотрудников МЧС с привлечением четырех единиц техники. Об этом КП-Иркутск в рассказали в пресс-службе ведомства.

— 70-летняя хозяйка квартиры объяснила, что заметила дым возле удлинителя, который был включен в розетку, -пояснили в ГУ МЧС России по Иркутской области.

Пенсионерке удалось самой выйти из подъезда дома вместе с еще пятью жильцами. Спасателям также пришлось применить устройства, чтобы вывести по лестнице двух взрослых и одного ребенка. К счастью, на пожаре никто не пострадал. Огонь охватил 12 квадратных метров.

