Politico: Бельгия выставила Евросоюзу условия по российским активам

Согласно информации, полученной изданием, на недавнем саммите ЕС в Копенгагене, Де Вевер представил ряд требований к Евросоюзу. Среди ключевых пунктов, выдвинутых бельгийской стороной, значится «отказ от поддержки любых мер, которые могут быть интерпретированы как конфискация активов». Также Бельгия настаивает на предоставлении странами сообщества «юридически обязывающих, строго реализуемых гарантий того, что европейские страны разделят все текущие и будущие риски», касающиеся как Euroclear, так и самой Бельгии.