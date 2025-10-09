Ричмонд
В Пермском крае семья выплатила компенсацию женщине, которую укусила их собака

Пострадавшей выплатили 150 тысяч рублей за причиненные страдания.

Источник: Комсомольская правда

В деревне Захарово Пермского края произошел неприятный инцидент — местную жительницу покусала овчарка. Женщина шла по улице, когда из двора соседей на нее внезапно напала собака. Пытаясь защитить голову и шею, она подняла руки и получила множественные укусы в область кистей. После нападения ей понадобилось длительное лечение и восстановление, на что ушло более 25 тысяч рублей.

Хозяева животного, по словам пострадавшей, никак не отреагировали на произошедшее и не предложили помощи. Тогда женщина решила обратиться в суд, потребовав возместить как расходы на лечение, так и моральный вред.

Во время разбирательства выяснилось, что собака действительно принадлежит супругам. Суд установил, что владельцы регулярно отпускали животное гулять по деревне без поводка и намордника, что противоречит правилам содержания охранных пород. В день происшествия собака находилась на улице без контроля, что и привело к травмированию женщины.

Суд признал вину владельцев и постановил выплатить пострадавшей 150 тысяч рублей за причиненные страдания, а также компенсировать понесенные расходы на медикаменты и проезд.

Исполнительный лист был передан в службу судебных приставов. Должников уведомили о возбуждении производства и предупредили о возможных принудительных мерах. В частности, были арестованы банковские счета и наложен запрет на регистрационные действия в отношении транспорта, принадлежащего мужчине.

Так как выплата затягивалась, пристав взыскал с должников исполнительский сбор. Только после этого семейная пара полностью выплатила назначенную судом сумму.