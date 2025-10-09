В Пермском крае семья выплатила компенсацию женщине, которую укусила их собака

В деревне Захарово Пермского края произошел неприятный инцидент — местную жительницу покусала овчарка. Женщина шла по улице, когда из двора соседей на нее внезапно напала собака. Пытаясь защитить голову и шею, она подняла руки и получила множественные укусы в область кистей. После нападения ей понадобилось длительное лечение и восстановление, на что ушло более 25 тысяч рублей.